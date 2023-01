Novorozeně hned po porodu rdousila a zabalila do pytle. Soud jí poslal na 15 let do vězení

Žena porodila loni v polovině května v pražské Krči, v těsné blízkosti Thomayerovy nemocnice, ve zkušebně, kterou jí poskytla její kamarádka. Ještě den před porodem si dala podle svých slov asi třetinu gramu pervitinu, protože prý byla unavená.

Obžalovaná porodila živého chlapečka plně schopného života. Podle verdiktu děťátko nijak neošetřila ani mu nepřerušila pupeční šňůru a rovnou ho začala rukama dusit. Chlapečka rdousila podle svých slov „ani ne pár minut“.

Udusil se v pytli

Tělíčko i s placentou a pupečníkem dala do igelitového pytle a ten vložila i se svým zakrváceným oblečením do pytle na odpadky. Na místě pak uklidila a usnula. Chlapeček, který byl v těžkém bezvědomí, se mezitím v pytli udusil.

„Strašně se omlouvám za to, co se stalo. Mohla jsem jednat úplně jinak, jednala jsem impulzivně. Jsem si vědoma toho, co se stalo,“ prohlásila v slzách u soudu žena.

Druhý den vzala pytel i s tělíčkem a odjela MHD na pražský Smíchov. Tam poslední půlrok před porodem přebývala ve stanu se svou známou a jejím přítelem poté, co přišla o byt v Nuslích. Spolubydlícím řekla, že porodila v nemocnici a novorozeně dala na starost své matce.

Její známí jí nicméně neuvěřili a vzhledem k tomu, že během následujících čtyř dní se na pytel slétaly mouchy, několikrát obžalovanou vyzvali, aby pytel odnesla pryč. Žena ho ale jen poodnesla o něco dál k pěšině. Tam ho pak na základě oznámení spolubydlící našla policejní hlídka.

„Hrozný čin jsem provedla“

„Bohužel se to tak stalo, nemůžu říct proč. Doznávám se k tomu, co jsem provedla,“ uvedla obžalovaná, která přiznala, že je víceméně celý svůj dospělý život uživatelkou pervitinu. Drogami ostatně, kromě své sociální situace, vysvětlovala motiv svého jednání. „Nemám ani slov k tomu, co se stalo. Hrozný čin jsem provedla,“ kála se.

Státní zástupkyně původně navrhovala 17,5 roku dlouhý trest, přihlédla nicméně k prohlášení viny obžalované a soudu navrhla o rok méně. Zároveň ovšem zdůraznila, že jiné polehčující okolnosti ve prospěch ženy neshledala.

Obhájce obžalované uvedl, že s ohledem na její drogovou minulost je její jednání zčásti pochopitelné, jelikož prý nechtěla více lidí přivést do problémů. Pro svou klientku navrhl trest na samé spodní hranici sazby, tedy 15 let, s tím, že by se případně mohlo jít i lehce pod ni.

„Doznání nemá takový charakter, s ohledem na hrůznost toho činu, tedy usmrcení novorozence, který byl podle znalce života schopen, aby soud ukládal trest pod dolní hranicí trestní sazby,“ reagoval předseda soudního senátu Petr Blažek.

Ženě soud také uložil protidrogové léčení ústavní formou.