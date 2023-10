Za podvody dostali dva provozovatelé autoškol podmínku

Uzavření dohody o vině a trestu chtěli majitelé autoškol Patrik Baranovič a Karel Krolop. „Jednomu byl uložen podmíněný trest odnětí svobody ve výměře tří let se stanovením zkušební doby v délce čtyři roky a peněžitý trest ve výši 600 tisíc korun,“ uvedl Otipka.

„Společenská škodlivost jejich jednání je obrovská, a to v tom směru, že se na silnice dostane řada lidí, kteří by na nich neměli co dělat,“ řekl Otipka.