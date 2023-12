Za loňskou havárii řetízkového kolotoče v Havířově padla dvě obvinění

Kolotoč přestal poté, co vyjel do výšky patnácti metrů, reagovat na ovládací prvky. Když klesal dolů, rotace se měla zastavit, to se ale nestalo a sedačky s návštěvníky začaly narážet do pokladen stojících kolem a do zábradlí. Někteří zranění lidé byli převezeni k ošetření do nemocnic, jiní vyhledali lékaře sami.