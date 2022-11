Výtržníkovi, který páčil retardér, zlámali žebra. Podle soudu šlo o nutnou obranu

Po zrušení rozsudku v odvolacím řízení ale okresní soud otočil a nově jednání obžalovaných uznal za nutnou obranu a zprostil je obžaloby. To nyní jako správné rozhodnutí posvětil krajský soud, když zamítl odvolání státní zástupkyně.

„Opakovaně muže udeřili pěstí do obličeje a poté, co upadl na zem, na něj Josef Kvěch naklekl a Miloslav Puchta ho nejméně dvakrát kopl do žeber,“ popsala útok státní zástupkyně Marcela Šímová.