Vylákal fotky nahého dítěte, odešel bez trestu. Tohle se musí změnit, burcují odborníci

Jak Novinky informovaly, pachatel Milan Klement z desetileté dívky vymámil fotografie při chatování na internetu. Kontakt utnul až její otec. Podle soudu se však trestný čin nestal.

„Žádná z fotografií poškozené nemá pornografický charakter. Je na nich zobrazena pouze vestoje takřka v pozoru a má obnažená prsa. Je to pochopitelně nepřípustné, nicméně samo o sobě to není trestné,“ vysvětlil předseda senátu Pravoslav Polák.

Tvrzení, které se zdá být pro rodiče šokující, podle Jana Provazníka z Katedry trestního práva Masarykovy univerzity odpovídá českým zákonům. Blíž se však k případu bez toho, aby četl celý spisový materiál, nechtěl vyjádřit.

Foto: Facebook AK Hrdá Advokátka Lucie Hrdá

Z desetileté holčičky vylákal nahé fotky, u soudu v Plzni mu to prošlo Krimi

„S touto výhradou se alespoň trochu relevantně mohu vyjádřit pouze obecně k citovanému názoru soudu, že držení či vylákání fotografie nahého dítěte není trestné, pokud nejde o dílo pornografické. Tento názor je podle mého úsudku v souladu s platnou a účinnou legislativou, výkladem uplatňovaným soudy i odbornou literaturou,“ napsal Provazník Novinkám.

„Trestné činy, které zde připadají teoreticky do úvahy (§ 192 a § 193 trestního zákoníku), protože se týkají dětské pornografie, operují oba s pojmem ‚pornografické dílo‘. Ten se nevykládá tak, že jde o jakékoliv znázornění nahého dětského těla, ale musí jít o dílo, které má za účel dráždit pohlavní pud, tedy zejména dílo obsahující sexualizované polohy či sexuálně vyzývavé pózy a detaily pohlavních orgánů,“ dodal.

Hrdá: V Česku děti nechráníme

Konkrétní kauzu kvůli neznalosti spisu nechtěla komentovat ani Hrdá, která se zasazuje za zpřísňování sexuálních trestných činů.

„Pak je tu ale otázka, jestli zákon neupravit tak, že pokud si někdo vylákává nahé fotografie od dítěte, tak je úplně jedno, jestli jsou pornografické, nebo ne,“ řekla Novinkám Hrdá.

Anketa Měl by se podle vás změnit zákon tak, aby bylo trestné vylákání jakýchkoliv fotografií, na nichž je dítě nahé, bez ohledu na to, zda je v "pornografické" póze? Ano 74,2 % Ne 25,8 % Celkem hlasovalo 31 čtenářů.

Podle jejích zkušeností se často stává, že pachatelé děti prostřednictvím jejich nahých fotografií vydírají a nutí k tomu, aby jim posílaly další materiál, často s mnohem horším obsahem.

„Děti lze velmi snadno manipulovat. Děti mají mozek velmi tvárný a manipulátor je dokáže dohnat k věcem, které jsou až šílené,“ dodala advokátka.

Hrdá: Je třeba začít pečovat o oběti sexuálního násilí Domácí

Podle ní je načase změnit celkovou ochranu dětí v ČR, protože v současnosti je velmi slabá.

„Zákony máme postavené tak, že děti často nechrání. Máme velmi nízké tresty za zneužívání dětí. Soudíme pohlavní zneužívání dětí místo znásilnění, to znamená, že pachatel odchází úplně s jiným trestem,“ poznamenala.

S jejím názorem souhlasí i Dušková, která se s případy zneužívaných dětí v kyberprostoru setkává v krizovém centru.

„Musíme zvyšovat citlivost společnosti k této formě ohrožení. Spousta lidí neumí nahlédnout dopad, jaký to na dítě má. Protože k tomu dochází distančně a bez fyzického kontaktu, tak snáze než v jiných případech dojde k tomu, že je závažnost činu devalvovaná a bagatelizovaná,“ řekla Novinkám.

Počty případů rostou

Konkrétní kauzu nechtěla komentovat ani Dušková, verdikt soudu se jí však nelíbí.

„Není v pořádku, aby dospělý muž manipuloval dítě k takovému chování a požadoval v podstatě jakékoliv fotografie. K využití fotografií dítěte musí dát rodič standardně někde souhlas,“ uvedla Dušková.

„Rozhodně není v pořádku, aby dítě bylo na fotografii obnažené. Je tu vedena polemika, jestli je to materiál pornografický, nebo je to jen zobrazení nahého dítěte a kde je hranice. Je to o zvyšování citlivosti ve společnosti, že takovéto chování je přece nepřípustné,“ dodala.

Foto: Dětské krizové centrum Ředitelka Dětského krizového centra Zora Dušková

Zda má nějaké dílo pornografickou povahu, podle Provazníka rozhoduje jeho obsah, nikoliv to, k čemu je chce kdo využít.

„Důvod, proč to tak je, je vcelku triviální - pokud by za ‚pornografické dílo‘ znázorňující dítě mělo být považováno každé znázornění nahého dětského těla, trestní odpovědnost za přechovávání či výrobu dětské pornografie by vznikla i všem rodičům a příbuzným, kteří mají někde v domácích albech např. fotku nahého novorozence či nahého dítěte u moře či na zahradě v rámci běžných rodinných chvilek, tedy bez jakého sexuálního kontextu. Zákon totiž takové situace nerozlišuje,“ sdělil Novinkám Provazník.

Dušková přitom upozornila, že počty případů dětí zneužívaných přes internet stoupají. Může za to i pandemie koronaviru, kvůli které se děti v rámci distanční výuky přesměrovaly ze škol na internet a často už na něm zůstaly.

„Teď se tam pohybuje věková skupina, která je obzvlášť zranitelná vzhledem k manipulaci ze strany dospělých. Společnost má chránit toho slabšího. A je to jednoznačně dítě, které je vystaveno tlakům dospělého člověka. Rodiče by si měli uvědomit míru ohrožení. Jsou někdy v tomto velmi pasivní a nevědí, co jejich dítě na internetu dělá,“ uzavřela ředitelka Dětského krizového centra.

Do vězení ale půjde

Do vězení ale nakonec Klement přece jen půjde, ale za jiný případ, kdy v mobilu přechovával dvacet fotek a tři videa, na kterých jsou zachyceny nahé děti v sexuálně vyzývavých polohách.

Tím podle soudu spáchal přečin výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií a za to si odsedí osm měsíců.