Vybíjela si vztek na matce. Za týrání půjde psychopatická dcera z Plzně na 2,5 roku do vězení

„Vulgárně ji urážela, zesměšňovala a snižovala její lidskou důstojnost. Napadala ji i fyzicky, a to údery pěstí do celého těla, zejména pak do obličeje,“ stojí v rozhodnutí soudu, podle kterého seniorku dokonce nechala zadlužit, když ji nutila k uzavření několika půjček.