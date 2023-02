V kauze zakázek na opravu kladrubského hřebčína byly osvobozeny dvě firmy

Před soudem stanulo 15 obžalovaných, dvanáct fyzických osob a tři právnické. Nejpřísnější trest zůstal bývalému řediteli stavební firmy Cettus Vladimíru Novému, kterému soud potvrdil tříletý podmíněný trest se zkušební dobou na pět let.

Podle podané obžaloby za pokus o poškození finančních zájmů EU a za přípravu dotačního podvodu mohly soudy uložit obžalovaným až deset let vězení, za zjednání výhody ve veřejné zakázce a pletichy až osm let a za porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže až pět let.