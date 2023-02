NSZ znovu zasáhlo do brněnských kauz, zrušilo další dvě obvinění

Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) zrušilo dvě usnesení o zahájení trestního stíhání v případu údajných čachrů s městskými byty v Brně. Jedná se o kauzu okolo vlivného politika ODS Otakara Bradáče. Informace Radiožurnálu potvrdil Právu mluvčí NSZ Petr Malý. V krátké době je to podruhé, co NSZ zasáhlo do kauz údajných čachrů s brněnským městským majetkem.

Foto: Aktu.cz Policejní zásah v Brně kvůli přidělování bytů