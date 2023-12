Útok byl motivován národností obětí, stojí v obžalobě za napadení Ukrajinek v Plasích

Vyšetřovatelé se opírají především o výpověď napadených žen i očitých svědků incidentu, který se odehrál 13. srpna po skončení místní poutě v areálu Velká Louka. Cizinky tehdy seděly na okraji bruslařské dráhy, když je Zdeněk H. požádal, aby mu udělaly prostor pro projetí jeho vozu s dlouhým vlekem. Jelikož na to nereagovaly, vystoupil řidič z vozidla a poté, co zjistil, že jsou Ukrajinky, začal na ně podle obžaloby křičet: „Ukrajinský svině, ukrajinský kurvy, ukrajinský štětky, vypadněte.“

„Následně přišel k poškozeným a nejprve bezdůvodně nejméně třikrát udeřil do obličeje Tatianu T., která se snažila úderům bránit. Když se jí podařilo obviněného odstrčit, vlezla mu do auta a chtěla vytáhnout klíčky ze zapalování, aby nemohl odjet. Muž se ji přitom snažil z auta vytáhnout ven za vlasy,“ stojí v obžalobě.

V tu chvíli začala Tatianu bránit druhá z Ukrajinek, Lilien K. „Zezadu přistoupila k obviněnému, chytla ho za triko a praštila rukou do zad a krku. Na to obviněný ženu dvakrát udeřil pěstí do obličeje tak, zůstala bezvládně ležet na zemi,“ popisovala státní zástupkyně další sled událostí. Přivolaní záchranáři převezli Lilien K. k ošetření do nemocnice, kde lékaři zjistili, že má zlomený nos a čelist.

Chtěla mu prý ukrást auto

Obviněný muž v průběhu vyšetřování popřel, že by ženy udeřil do obličeje. Do konfliktu se s nimi podle svých slov dostal kvůli tomu, že měl strach o své auto. „Po skončení pouti jsem jel naložit složenou atrakci. V místě, kde ženy seděly, se nedalo projet, tak jsem je požádal, aby šly stranou. Moc se jim nechtělo, byly naštvané, že po nich chci, aby se přesunuly na trávu. Začaly na mě mluvit Ukrajinsky a zvyšovat hlas,“ vypovídal obviněný muž o tom, co předcházelo samotné roztržce.

Foto: archiv Novinky Lilia K. skončila po napadení v nemocnici se zlomeným nosem a čelistí

Odmítl přitom, že by cizinkám sprostě nadával. „Možná tam z mých úst padlo něco jako ,blbá Ukrajinko. Po slovní výměně do mě začaly ženy strkat. Jedna z nich využila situace, vlezla mi do auta a chtěla za sebou zabouchnout dveře. Vyhodnotil jsme to tak, že mi chce auto ukrást a odjet s ním. Tak jsem se tu dámu snažil dostat ven,“ tvrdil Zdeněk H. Jak ženu tahal z auta ven, tak ucítil rány pěstí do zad a krku. Když se otočil, tak viděl, že ta druhá žena leží na zemi . „Jak se tam ocitla netuším, já ji nepraštil,“ dodal Zdeněk H. Upozornil také na to, že u auta byl přítomen ještě jeden muž, kterého nezná a který ze strany spolujezdce vytrhl klíčky ze zapalování, aby žena nemohla nastartovat a odjet.

Svědci mluvili ještě o dalších čtyřech mužích od kolotočů, kteří se do incidentu aktivně zapojili a snažili se pomoci obviněnému muži dostat ženu z auta ven. Z obžaloby ale vyplývá, že se je policii nepodařilo ztotožnit.

V průběhu vyšetřování také vyšlo najevo, že jedna z Ukrajinek byla pod vlivem alkoholu, což potvrdil výsledek krevního rozboru z nemocnice. Sama to ani nepopřela s tím, že před incidentem podle svých slov koupila lahev vodky a pili ji ve třech s kamarády.