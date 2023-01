Utíkal před policisty až do Rakouska

Policisté za neukázněným řidičem jeli až do Bad Leonfeldenu, kde nezvládl kruhový objezd a narazil do oplocení zahrady domu. Pak muž vystoupil a utíkal pryč přes zahrady. Do pátrání se v tu dobu zapojil i rakouský policista se psem, což se stalo řidiči osudným. „Pachatel sice skočil do rybníka a pak se schoval v křoví, ale psa neoklamal. Společnými silami policisté muže zadrželi a zabránili dalšímu protiprávnímu jednání přiložením služebních pout,“ dodal Bajcura.