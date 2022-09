Uniká mi, proč to tu říkáte. Soudce musel Babiše usměrňovat

Narážel mimo jiné na to, že dva novináři se v minulosti vydali za jeho synem do Švýcarska, kde žije, a udělali s ním rozsáhlý rozhovor s ostrou kritikou vůči otci. S dalším redaktorem později Babiš mladší jezdil po Česku a točil dokument.

„On má, bohužel, zdravotní problémy. Mrzí mě to a je mi to velice líto,“ narážel Babiš na svá dřívější tvrzení o tom, že Andrej mladší trpí schizofrenií.

To už ale do jeho řeči vstoupil předseda soudního senátu Šott s tím, že mu unikají souvislosti s projednávaným tématem. Upozornil Babiše, že jeho nynější komentář týkající se osoby syna, který je v případu v pozici dosud nevyslechnutého svědka, nijak nesouvisí s posudkem experta na písmoznalectví, a že by se tedy měl držet tématu.