Ukrajinec po napadení krajanů na diskotéce v Plzni zemřel. Útočníky za jeho smrt neobvinili

Čtyři Ukrajinci ve věku od 17 do 23 let stojí podle informací Novinek za sobotním útokem na svého krajana v plzeňské diskotéce Aréna. Ten později v nemocnici zemřel na krvácení do mozku. Policisté agresory obvinili ale jen z pokusu ublížení na zdraví a výtržnictví.

Foto: Arena Plzeň Hudební a taneční klub Arena Plzeň

Soudní pitva napadeného cizince totiž potvrdila vrozené onemocnění cév, kvůli kterému skončil útok fatálním následkem na rozdíl od zdravého člověka. Nelze jim tak klást za vinu, že jej úmyslně zabili. Podle krajské policejní mluvčí Dagmar Brožové obvinění napadli krajana na pánských toaletách hudebního klubu. „Po předchozí slovní rozepři muže několikrát udeřili pěstmi a kopali do něj. Poškozený upadl do bezvědomí a už se ho nepodařilo doktorům v nemocnici zachránit," popsala útok Brožová. Vyšetřovatelé podle Brožové vycházeli z předběžné zprávy soudních lékařů, kteří jako příčinu smrti uvedli krevní výron s tím, že fyzický útok nevedl přímo ke smrti poškozeného. „Taková krvácení totiž mnohdy nastávají nejen jako následek zranění, ale i kvůli chorobným změnám," vysvětila Brožová.