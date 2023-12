Tři pobodaní při potyčce Ukrajinců na ubytovně ve Stříbře. Policie má podezřelého

„Tři muže jsme převáželi s bodnořeznými poraněními na urgentní příjem do plzeňské fakultní nemocnice, dalšího pak na ošetření po úderu do hlavy do nemocnice ve Stodě, “ uvedla na dotaz Novinek mluvčí krajské záchranky Mária Svobodová.

Majitel ubytovny Miroslav Ploc byl incidentem překvapen. „Nic podobného se tady dlouho nestalo. Neznám zatím detaily, ale co jsem slyšel, tak měl být jeden hlavní agresor. Jenže k němu mi to vůbec nejde,“ reagoval Ploc.

Muže prý zná rok a půl. „Je to opravdu klidný a slušný člověk, nevšímá si ostatních; a co vím, tak snad ani nepije alkohol. Navíc to má v hlavě naprosto v pořádku,“ pokračoval Ploc. Podle něj ho zřejmě musel někdo hodně naštvat nebo vyprovokovat. „Těšil se na manželku, měla mu měla brzy přijet. Tak nevím, co se stalo. Vyšetřuje to policie,“ uzavřel majitel ubytovny.