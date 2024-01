Ukrajinci zkopali v Klatovech zákazníka taxíku do bezvědomí. Soud jejich stíhání zastavil

Po napadení zůstal tehdy Janda na místě v bezvědomí. Po transportu záchranářů do nemocnice u něj lékaři zjistili, že má prasklou lebku, krvácení do hlavy a otřes mozku. Ve špitále musel zůstat několik dní.

Sám napadený muž si pamatuje už jen to, že se probral v nemocnici. „Od lékařů jsem se dozvěděl, že mám prasklou lebku, krvácení do hlavy a otřes mozku,“ řekl policejním vyšetřovatelům.

„Vyšel jsem z auta a viděl, jak zákazník leží na zemi a jeden z těch mužů nad ním klečel a mlátil ho pěstmi do hlavy. Následně se do roztržky připojil i druhý muž a začal zákazníka kopat do hlavy a dupat mu na ni. Snažil jsem se ho odstrčit, ale hrozil mi pěstí, tak jsem ze strachu sedl do auta a odjel. Cestou jsem volal na městskou policii,“ dodal svědek.