Tváří se jako spolek a zisk za připojení k internetu nedaní. Soud to zatrhl

Proti rozsudku se může spolek ještě bránit kasační stížností, o které by rozhodoval Nejvyšší správní soud v Brně. Pokud by názor plzeňského soudu potvrdil, mohlo by jít o precedentní rozhodnutí. Může se tak dotknout dalších stovek spolků, které za úplatu zajišťují připojení k internetu stovkám tisíc lidí ve městech a obcích napříč republikou. Berňák by jim tak mohl vyměřit daň.