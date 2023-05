Třináctiletá měla sex s přítelem, pak po něm chtěla odškodné

„Během večírku u památníku vyhledala nezletilá obžalovaného a požádala ho o přespání společně s kamarádkou. Obžalovaný souhlasil, společně přišli do domu jeho babičky, kdy cestou podal nezletilým alkohol a poté, co mu obě dívky navrhly společný sex, ve dvou různých pokojích v domě své babičky vykonal s oběma opakovaně vaginální soulož,“ zapsalo do obžaloby mimo jiné státní zastupitelství.