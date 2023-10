Třem policistům potvrdil soud tresty za zmanipulovanou nehodu

Oba se tak dopustili podle soudu zneužití pravomoci úřední osoby, a kromě podmíněného trestu jim soud uložil také čtyřletý zákaz činnosti. Policista, který podle rozsudku nehodu způsobil, dostal podmíněný a peněžitý trest. Policisté jsou do pravomocného rozsudku postaveni mimo službu. K soudu nepřišli s tím, že jsou zaneprázdněni.

„Důkazy zcela jednoznačně svědčí o vině obžalovaných. Nemáme pochybnosti o tom, kdo řídil osobní vozidlo a kdo způsobil nehodu. Motivace je zde zcela jednoznačná. Je to flagrantní porušení služebních povinností ze strany policistů,“ uvedla soudkyně Lenka Konrádová.

Nehoda se stala v listopadu 2021. Poručík Pavel Hošek podle rozsudku řídil podle svědků pod vlivem alkoholu osobní auto a při výjezdu z kruhového objezdu na křížení ulic Polní a Velká Dlážka směrem k Předmostí přejel do protisměru a čelně se srazil s protijedoucím vozidlem.

Policisté trvali na své verzi, prostřednictvím obhájců žádali zproštění obžaloby. Jánský odmítl, že by měl nést za celou situaci trestněprávní odpovědnost s tím, že nehodu nevyšetřoval sám. Beláček se hájil tím, že se na místě ocitl náhodou - nebyl přímým svědkem nehody a podle jeho obhájce je absurdní, že by se podílel na hledání jiného řidiče.

„Můj klient, když se dozvěděl, že viníkem nehody je jeho bratr, začal aktivně konat,“ uvedl jeho obhájce. Bylo to podle něj důvodem následné telefonické komunikace s jeho bratrem. Hošek i nadále popíral, že by řídil. „Bylo by neuvěřitelné, aby na frekventované silnici v Přerově za přítomnosti mnoha svědků bylo možné vytvořit tuto tragikomickou konstrukci s řidičem - neřidičem,“ uvedl jeho obhájce Petr Vavřík.