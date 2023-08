Syna družky polil benzinem a už škrtal sirkami. Chtěl jsem ho postrašit, řekl soudu

Když mladík vyběhl do vedlejší kuchyně, viděl obžalovaného, jak již škrtá sirkami. Kvůli silnému rozrušení a křiku dalších členů domácnosti se mu to nepodařilo a mladík stačil utéct z dnes již nestojícího domu na zahradu. Muž se za ním rozběhl, hodil po něm kamenem, kterým ho zasáhl do hlavy, ale zraněný přeskočil plot a utekl.