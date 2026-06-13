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Srbský řidič kamionu jede, ale tachograf stojí. Inspekce zveřejnila video

Denisa Doležalová
1:47

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Třinec

Divokou noc z úterý na středu zažil tým Inspekce silniční dopravy (INSID) na dálnicích Moravy a Slezska. Jeden přetížený kamion naháněli inspektoři téměř čtyři hodiny, druhý řidič kamionu podváděl s tachografem. Inspektoři ukázali i video, na kterém lze vidět, jak srbský řidič v době povinné přestávky jede dál, jenže tachograf ukazuje, že stojí.

Podvod s tachografem ve srbském kamionu. Řidič jede, ale zařízení ukazuje, že stojí.Video: Inspekce silniční dopravy.

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Takzvané šidítko do tachografu se inspektorům podařilo objevit u řidiče kamionu ze Srbska v Třinci. „Vozidlo jsme zajistili řetězy, dokud řidič za podvod s tachografem nezaplatí kauci ve výši 200 tisíc korun. Tachograf zaznamenává mimo jiné to, kdy vozidlo jede a kdy stojí,“ sdělil Novinkám jeden z inspektorů, který byl na místě, Tomáš Láryš.

Instalací šidítek do tachografů dopravci obcházejí povinné bezpečnostní přestávky. „Tedy například to, že řidiči mohou jet v kuse maximálně 4,5 hodiny, za den pak 9 hodin,“ upřesnil Láryš a dodal, že řidič, který jede bez řádného odpočinku, má horší reakce.

„Hrozí u něj mikrospánek a podobně. Za volantem několikatunového kolosu je nebezpečím pro všechny na silnici,“ zdůraznil inspektor.

Foto: INSID

Manipulace s tachografem.

Kamion těžší o 20 tun

Ve stejnou noc pak ještě inspektoři chytili další kamion v Kocourovci na Olomoucku, který byl přetížený o 20 tun a delší o necelé dva metry.

Ten „naháněli“ téměř čtyři hodiny, než se jim podařilo ho zastavit. Převážel čerstvé dubové dřevo. „Zde byla kauce stanovena na 200 tisíc korun za váhu a 50 tisíc za nezkalibrovaný tachograf,“ shrnul další ze zasahujících inspektorů Lukáš Havlíček.

Foto: INSID

Tento kamion se dřevem byl přetížený o 20 tun.

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Související témata:
Třinec
Inspekce silniční dopravy (INSID)
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