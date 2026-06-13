Srbský řidič kamionu jede, ale tachograf stojí. Inspekce zveřejnila video

Článek
Takzvané šidítko do tachografu se inspektorům podařilo objevit u řidiče kamionu ze Srbska v Třinci. „Vozidlo jsme zajistili řetězy, dokud řidič za podvod s tachografem nezaplatí kauci ve výši 200 tisíc korun. Tachograf zaznamenává mimo jiné to, kdy vozidlo jede a kdy stojí,“ sdělil Novinkám jeden z inspektorů, který byl na místě, Tomáš Láryš.
Instalací šidítek do tachografů dopravci obcházejí povinné bezpečnostní přestávky. „Tedy například to, že řidiči mohou jet v kuse maximálně 4,5 hodiny, za den pak 9 hodin,“ upřesnil Láryš a dodal, že řidič, který jede bez řádného odpočinku, má horší reakce.
„Hrozí u něj mikrospánek a podobně. Za volantem několikatunového kolosu je nebezpečím pro všechny na silnici,“ zdůraznil inspektor.
Kamion těžší o 20 tun
Ve stejnou noc pak ještě inspektoři chytili další kamion v Kocourovci na Olomoucku, který byl přetížený o 20 tun a delší o necelé dva metry.
Ten „naháněli“ téměř čtyři hodiny, než se jim podařilo ho zastavit. Převážel čerstvé dubové dřevo. „Zde byla kauce stanovena na 200 tisíc korun za váhu a 50 tisíc za nezkalibrovaný tachograf,“ shrnul další ze zasahujících inspektorů Lukáš Havlíček.