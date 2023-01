Spekulace a domněnky, prohlásil hlavní obžalovaný v kauze úniků informací

Vinu jednoznačně odmítl i bývalý celník Kamil Jurčík, který měl za úplatu poskytovat informace dalšímu z obžalovaných, podnikateli Radku Moricovi. „Já jsem od něj získával informace o dovozu vína do Česka, za to jsem dostával plat, byl jsem takto úkolován svým nadřízeným a taky jsem za to dostával odměny. Byla to standardní činnost. Nemohl jsem mu slibovat ani poskytovat žádnou ochranu, celní databáze nejsou propojeny s těmi policejními,“ zdůraznil Jurčík.