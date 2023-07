Soud zrušil trest advokátu Černému

Sám Černý se však dostal do křížku se zákonem a byl obžalován, a dokonce letos v březnu nepravomocně odsouzen ke dvouleté podmínce s tříletou zkušební dobou za údajné týrání své nyní již bývalé peruánské partnerky. Jenže podle informací Práva jeho vina a trest už nyní neplatí, protože původní rozsudek odvolací soud ve zmíněném neveřejném jednání zrušil.

„Ano, bylo to zrušeno a vráceno zpět soudu prvního stupně,“ potvrdil následně Právu sám Černý, který se na výsledek své kauzy dotázal přímo na městském soudu.

Známého advokáta vinila obžaloba a také Obvodní soud pro Prahu 4 ze zločinu týrání osoby žijící ve společném obydlí, za což mu hrozily dva roky až osm let vězení, protože se tak prý dělo delší dobu. Podle březnového verdiktu od přesně nezjištěné doby, minimálně od října 2017 až do července 2019, kdy po vážném konfliktu jejich vztah skončil a žena následně po několika týdnech odešla i s dětmi do azylového domu.