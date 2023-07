Muže podle obžaloby 18krát bodla nožem, u soudu málem zkolabovala

Žena však není obžalovaná z vraždy, ale z trestného činu opilství. Svou vinu ale odmítá. Ještě dříve, než hlavní líčení ve čtvrtek u Krajského soudu v Pardubicích začalo, navíc obžalovaná vznesla žádost o změnu obhájkyně ex offo. Soud však její počínání vyhodnotil jako obstrukci a líčení začalo. Zhruba po hodině muselo být opět přerušeno, protože obžalovaná dostala panickou ataku a málem zkolabovala.

K tragické události došlo loni v říjnu v jednom z panelových domů v pardubických Polabinách. Iveta Rosenberg podle obžaloby přišla do bytu poškozeného údajně pro své věci. Předtím se ale pohádala se svým přítelem, u kterého bydlela, proto se neměla kam vrátit. A tak zůstala přes noc.

„Z kuchyňské linky vzala blíže nezjištěný kuchyňský nůž s čepelí o šíři asi tři centimetry a délce alespoň patnáct centimetrů, kterým poškozeného opakovaně bodla do oblasti hrudníku a horních končetin, kdy tímto jednáním poškozenému způsobila osmnáct bodných ran v dolní části hrudníku, na obou horních končetinách, svědčících pro obranu před útokem, a dále bodné rány v oblasti břicha a dolních končetin, ke kterým došlo až po klinické smrti poškozeného,“ uvedla státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Během tohoto výslechu uvedla, že si naposledy uvědomovala, že má v ruce nůž a bodla jím poškozeného. Pak už si prý nepamatuje nic. Při druhém výslechu to popřela, naopak si vzpomněla na přítomnost jakéhosi Bělorusa Olega, který prý do bytu během večera přišel a zřejmě by tak podle ní měl být pachatelem.