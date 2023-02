Soud potvrdil osvobození Janouška v kauze kolem společnosti Chambon

Z obžalovaných k soudu přišel pouze Pašek. Rozhodnutí uvítal. „Potvrdilo se to, co deset let tvrdím, že od počátku je to vyfabulovaná, nesmyslná kauza,“ řekl novinářům. Chambon podle něj postupoval stejně jako další desítky laboratoří v Česku. „Jinak to dělat nešlo, věděly to pojišťovny, věděli to lékaři, věděli to naprosto všichni,“ doplnil.