Soud odročil kauzu miliardového podvodu kolem J.O. Investment. Soudce jde do důchodu

„Došlo by k tomu, že já bych celý týden vedl hlavní líčení, pak bychom vyslechli několik desítek svědků. Já bych odešel a dostal by to nový soudce. Ten by jednání nařídil, oni (účastníci řízení) by přišli a řekli, že to chtějí zopakovat. Máte nový senát, máte nového předsedu, takže by se to dělalo celé znova,“ vysvětlil Kydalka, který byl letos v únoru potrestán kárným senátem Nejvyššího správního soudu třicetiprocentní srážkou z platu na dobu dvou let kvůli tomu, že zavinil průtahy v několika případech.