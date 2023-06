Slibovali obří zisky, vylákali 2,4 miliardy

„Hlavní líčení by mělo začít v termínu od 24. do 28. července a pokračovat v říjnu,“ sdělil Právu soudce Kamil Kydalka, jehož soudní senát má případ řešit.

V textu dokumentu pro všechny čtyři navrhl i možné tresty, které by jim soud měl uložit: Ortinskému 8 let vězení, peněžitý trest 25 milionů korun a zákaz výkonu funkce statutárního orgánu v obchodních společnostech na deset let, Šorfovi a Hromadovi šest let, sankci 10 milionů a rovněž desetiletý zákaz působení ve firmách a policistce Ortinské maximální možnou tříletou podmínku s pětiletou zkušební dobou a peněžitý trest dva miliony korun.