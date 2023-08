Soud odebral matce z Karvinska na dva měsíce dvě malé děti. Bez odůvodnění

Dodala, že způsob, jakým jí byly děti odebrány, podle ní také nebyl v pořádku. „Bylo to okamžité, odtáhli je z domova v bačkůrkách,“ vzpomínala Hana s tím, že nechápe, proč třeba děti nemohly být dány do péče její maminky. „Zůstaly by tak v prostředí, kde to znají,“ dodala.