Slyšel jsem hlas boží, vysvětlil obžalovaný. Spolubydlícímu prořízl hrdlo

Dvojice žila společně v jednom z brněnských bytů, aby obžalovaný mohl pomáhat svému těžce nemocnému spolubydlícímu – vozíčkáři. Do té doby bezkonfliktní soužití ale vzalo loňského 3. července večer zasvé. „Obžalovaný zezadu přistoupil k poškozenému, který seděl na vozíčku před počítačem ve svém pokoji, chytil ho zezadu za hlavu a prořízl mu hrdlo,“ prohlásil v obžalobě státní zástupce Robert Hanuš.

Po činu se muž odebral do koupelny, kde se podle svých slov očistil, a pak se bez oblečení producíroval po bytovém domě. Po zatčení skončil ve vazební věznici a byl stíhán za vraždu. Znalec však dospěl k závěru, že byl v době činu pod vlivem schizoafektivní poruchy, tedy že byl nepříčetný. Právní kvalifikace proto byla změněna na trestný čin opilství. Ten spočívá v požití alkoholu do takové míry, že se osoba dostane do stavu nepříčetnosti, v němž spáchá trestný čin.