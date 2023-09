Slovák na rozlučce se svobodou shodil z hradeb Špilberku turistu

Rozlučku se svobodou si chtěl v pátek večer náležitě se svými kamarády užít šestatřicetiletý Slovák. Nakonec se se svobodou skutečně rozloučil, ale úplně jinak, než původně předpokládal. Dostal se totiž do policejní cely a pak i do vazby poté, co zcela nepochopitelně shodil z hradeb brněnského hradu Špilberk německého turistu. Na krku má teď obvinění pro pokus vraždy.

Foto: Milan Malíček, Právo Východní opevnění Špilberku

Článek K incidentu došlo v pátek večer. Podle informací Práva šla rozjařená skupina mužů po Špilberku, když se setkali s čtyřiadvacetiletým německým turistou, který seděl na hradbách a telefonoval. „Došlo mezi nimi ke krátké konverzaci, která nakonec vyvrcholila tím, že Slovák do Němce vrazil a shodil ho z hradeb," řekl Právu zdroj obeznámený s vyšetřováním. Turista se zřítil z asi šestimetrové výšky. „Naši záchranáři pacienta, mladého muže, zafixovali a po ošetření jej transportovali do Fakultní nemocnice Brno," potvrdila mluvčí záchranářů Michaela Bothová. Mladý muž je po operaci a jeho stav je stabilizovaný, jak řekla mluvčí špitálu Veronika Plachá. Zcela zbytečný incident Právu potvrdil i policejní mluvčí Pavel Šváb. „I díky svědkům události se podařilo policistům zjistit poznatky, na jejichž základě byl po několika hodinách zadržen podezřelý muž. Ten byl posléze obviněn z vraždy ve stádiu pokusu. Kriminalisté pokračují ve výslechu svědků, zjišťování motivu činu a dalších okolností případu, ve kterém hrál nemalou roli alkohol," řekl Šváb s tím, že bližší okolnosti případu zatím nelze komentovat. Muž z policejní cely putoval k brněnskému městskému soudu. „Zdejší soud rozhodoval o vazbě slovenského občana, který by měl být stíhán pro zvlášť závažný zločin vraždy ve stádiu pokusu, kdy soud návrhu na vzetí do vazby vyhověl a rozhodl o vzetí do vazby. Obviněný si ponechal lhůtu pro podání stížnosti, státní zástupce se práva stížnosti vzdal," řekla mluvčí soudu Petra Láníčková. V případě, že by muže soud uznal vinným pokusem vraždy, hrozil by mu trest v rozmezí deseti až osmnácti let vězení.