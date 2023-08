Školáci si v Brně nasadili kukly a přepadli obchod. Seřval je zákazník

Zřejmě si mysleli, že to bude velká sranda, natáhnout si přes obličej kukly a s atrapou pistole v ruce vstoupit do obchodu, navíc hned vedle banky. Dva školáci, kteří se takto rozhodli nakupovat v centru Brna, rychle zjistili, že až tak dobrý nápad to nebyl.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Policie. Ilustrační snímek

Článek Jejich počínání totiž neuniklo jednomu z kolemjdoucích a kluci skončili v rukou přivolaných policejních hlídek. Policisté navíc upozornili, že podobné akce by mohly skončit hůř než jen odvozem na služebnu a následným voláním rodičům. Incident se stal na začátku minulého týdne na Hybešově ulici. „Byli to odhadem asi třináctiletí čtrnáctiletí kluci. Naproti přes ulici si nandali kukly, přeběhli silnici a šli do obchodu,“ řekla Novinkám svědkyně události. V tu chvíli ale už na místo mířily policejní hlídky, protože příprava obou kluků v blízkém parku neunikla jednomu z kolemjdoucích, který zavolal na linku 158. „Přivolaní policisté oznámení nemohli brát na lehkou váhu, nicméně celý zákrok se obešel bez donucovacích prostředků. Ke cti obou hochů je nutno podotknout, že v obchodě na nikoho zbraní nemířili, a když je jeden ze zákazníků okřikl, ať si sundají kukly, obratem tak učinili. Uposlechli i pokynů policejní hlídky, maketu zbraně vydali a vzápětí se projeli policejním vozem na služebnu,“ popsal zákrok policejní mluvčí Pavel Šváb. Muž v Brně nechal v autě psa, někdo mu vysklil okénko „Upozorňujeme na to, že takové neuvážené jednání, byť s atrapou zbraně, může vyústit nejen v použití adekvátních donucovacích prostředků policistů, ale také například v rázný zásah náhodných svědků,“ zdůraznil Šváb.