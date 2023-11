Šestnáctiletá dívka znásilnila ve výchovném ústavu mladší chovankyni

Když do „jejího“ ústavu dorazila o něco mladší, ale stejně problematická holka, věčná útěkářka trestaná mimo jiné za krádeže, bylo na malér zaděláno. Dát mladší dívce po několika menších konfliktech najevo, kdo je v baráku šéfem, se rozhodla obžalovaná poprvé loni v létě. Počkala, až bude mladší holka spát, a vlezla k ní do postele.

Obžalovaná přiznala první napadení. „Byla to hnusná sranda. Byla jsem zhulená díky trávě, kterou jsem dostávala od vychovatele nebo od kluků, co přišli z dovolenky,“ popsala u soudu. Zmíněného vychovatele vedení ústavu už vyhodilo a policie jej začala stíhat. Druhý útok ale dívka popřela s tím, že si to na ni sokyně vymyslela. „Byly jsme pořád proti sobě, hádaly jsme se, kolikrát jsme šly spolu do bitky,“ popsala vzájemný vztah.