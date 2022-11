Šéf zločinecké skupiny v Brně se přiznal

Pokud by ho získal, mohl by výměnou za rozkrytí případu dostat výrazně nižší trest.

Horkého navíc policisté podezřívají z machinací při privatizaci brněnských městských domů. Pokud by se rozhodl promluvit i k této prověřované lince, mohlo by to znamenat zásadní průlom.