Šéf Zemanovy ochranky Baláž odevzdal žádost o odchod do civilu

Ten 7. února oznámil, že odejde jak z funkce ředitele prezidentské ochranky, tak zároveň od policejního sboru s tím, že žádost podá do konce února. Svůj slib tedy v poslední možný den skutečně splnil.

V křesle ředitele prezidentské ochranky působí Baláž od 1. března 2019, tedy přesně čtyři roky, u policie pak dokonce jednatřicet let. K důvodům odchodu se opakovaně odmítl vyjadřovat.

A jeho nedůvěřivý postoj přispěl podle zjištění redakce z důvěryhodného zdroje k tomu, že tento zkušený policista míní ve funkci skončit, a to po vzájemné domluvě s policejním prezidentem Martinem Vondráškem.

„Bavili jsme se o konkrétních možnostech. Nicméně on se rozhodl tak, jak se rozhodl. Mě to na jednu stranu mrzí, ale na druhou to musím respektovat,“ dodal Vondrášek, který se podle informací Práva snažil Baláže neúspěšně přesvědčit, aby u policie zůstal, ale ten nabídku na konkrétní manažerské místo u celorepublikové kriminálky odmítl.