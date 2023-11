S úřednicí praštila o zeď, dostala podmínku. Nadávala nám, že jsme špíny, hájila se obžalovaná

Incident se odehrál loni v březnu. Obžalovaná žena se svojí matkou tehdy přišly na radnici a chtěly čip na psa. Když se úřednice snažila dvojici žen vysvětlit, že pro něj musí nejdřív k veterináři a pak zaplatit poplatek, začala hádka, která vygradovala v potyčku. „Mladší z žen chytila pracovnici za vlasy, tlačila jí hlavu k zemi a pak s ní praštila o zeď. Když se úřednice postavila na nohy, druhá žena ji ještě silou strčila do zad,“ popsal žalobce útok.

Obě ženy to ale popřely. „Když jsem se úřednice zeptala, zda máme nárok na bezplatné čipování psa, začala být nepříjemná, že se se mnou o tom bavit nebude. V té době jsem byla čerstvě po operaci hrtanu a měla hrozný hlas. Tak si ta paní mohla myslet, jako že jsem opilá,“ vypovídala Kvetoslava Bimbová, co předcházelo samotnému fyzickému konfliktu.

Když jí pak úřednice sdělila, že po očipování psa veterinářem musí zaplatit poplatek, vložila se do toho její dcera. „Řekla jí, že jí nevěří a že se půjdeme ještě zeptat jinam. Nato začala úřednice zvyšovat hlas. Křičela, že jsme špíny a ať vypadneme, že nemá čas se s námi vybavovat. Při odchodu z kanceláře dala dceři zezadu dvě facky do hlavy a začala řvát, že je parchant a že s ní takhle mluvit nebude,“ líčila starší z obžalovaných žen, která se prý snažila dceru bránit.

Podle jejích slov prý úřednice pokračovala v útoku i na chodbě. „Napřáhla pěst, tak jsem ji za tu ruku chytla. Nato mě čapla pod krkem, kde jsem měla vývod z průdušnice. Volala jsem o pomoc, že mě chce zabít. Když z kanceláří začali vycházet další zaměstnanci, dala rychle ruku k tělu a stála v pozoru jako voják,“ popisovala svoji verzi Kvetoslava Bimbová. Volat policisty prý nechtěly, že by to nemělo cenu. „Nikdo by nám stejně nevěřil, že nás tady napadly,“ uzavřela obžalovaná.