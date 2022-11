Řidič sanitky jel s majákem a boural. Pokuta a rok bez řidičáku

Úředník z dopravního odboru klatovské radnice ho potrestal pokutou 10 tisíc korun a na rok mu sebral řidičák. Přitom pokud by stejná nehoda byla hodnocena jako trestný čin, paradoxně by byla velká šance, že by řidič odešel od soudu s výrazně nižším trestem, nebo dokonce úplně bez zákazu řízení.

„V trestním řízení není povinnost uložit zákaz činnosti. Naproti tomu u přestupku, který je obecně méně závažný než trestný čin, je sazba zákazu činnosti 12 až 24 měsíců. Správní orgán tak nemůže uložit nižší trest než rok,“ uvedl Vítkův právní zástupce Michal Král. Druhá věc je podle Krále posouzení celé věci správním orgánem a jeho závěr o vině řidiče sanitky. Nehoda se stala letos v květnu v Janovicích nad Úhlavou.

Vítek tehdy vezl ve vozidle Škoda Kodiaq lékařku k pa­cientovi ve vážném stavu. Na kruhovém objezdu se srazil se Škodou Fabia, když ze způsobu jízdy jejího řidiče měl za to, že mu dává přednost.

Ke střetu vozidel došlo přímo na kruhovém objezdu. Řidič fabie na něj najel jako první, přičemž ihned uhnul vozem k pravému okraji vozovky a přibrzdil. „Z jeho chování jsem došel k závěru, že o mně ví, snaží se nepřekážet a dává mi prostor k předjetí. Tak jsem ho objel a chtěl vyjet prvním výjezdem. Jenže fabie pokračovala dál po kruhovém objezdu. Začal jsem brzdit, ale střetu už nezabránil,“ popsal nehodu řidič záchranářského vozu.

Policisté řidiče sanitky později obvinili z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti, neboť při nehodě došlo ke zranění druhého řidiče s pracovní neschopností delší než týden. Zdůvodnili to tím, že jako řidič vozidla se zapnutým výstražným zařízením nedbal potřebné opatrnosti.

Státní zástupkyně po prostudování důkazů naopak dospěla k závěru, že řidič kodiaqu při jízdě náležitě opatrný byl, a neporušil tak zákonem stanovenou důležitou povinnost pro vyvození trestní odpovědnosti. „Proto jsme rozhodli věc odevzdat k projednání jako přestupek,“ řekla Právu šéfka klatovského státního zastupitelství Jiřina Vítovcová. Úředník ve správním řízení došel k závěru, že Vítek porušil nedbalostním jednáním silniční zákon, a dopustil se tak přestupku.

Realita je jiná

Podle Vítkova advokáta ale závěry úředníka naprosto neodpovídají realitě provozu na pozemních komunikacích. „Správní orgán vysloveně uvádí, že řidič sanitky by měl v podobných případech vyčkat na skutečnou reakci druhého řidiče, tedy jeho zastavení a umožnění průjezdu. To ale vůbec neodráží realitu na českých silnicích, kde velká část řidičů nedává v takových případech znamení o změně směru jízdy a pouze zpomalí nebo zajede ke kraji vozovky,“ míní Král.

Podle něj pokud by řidiči s majáky museli vždy čekat na takovouto reakci, postrádalo by jejich právo přednostní jízdy v praxi smysl, neboť by vždy museli čekat na to, až jim ostatní řidiči spolehlivě dají na vědomí, že o vozidle s právem přednostní jízdy vědí.

„Kdyby byly závěry správního orgánu správné, musel by každý řidič s právem přednostní jízdy u všech ostatních řidičů předpokládat, že o jeho jízdě nevědí a prakticky by nemohl například ani předjíždět na rovném úseku, dokud by ostatní vozidla nezastavila nebo nedala znamení o změně směru jízdy,“ argumentuje Král s tím, že se proti rozhodnutí klatovské radnice odvolá ke krajskému úřadu.

Advokát také upozornil, že správní orgán shledal vinným za nehodu i druhého řidiče (58). „Do rozhodnutí napsal, že při řádném sledování provozu měl a mohl sanitku včas registrovat a umožnit jí bezpečný průjezd,“ uvedl dále Král.

