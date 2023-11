Příběh Káti: Otčím mě mlátil a ponižoval, nevěřila mi matka ani sociální pracovnice

Káti otčím nechodil do práce a holdoval alkoholu ve velké míře, což způsobilo, že s ním často zůstávala sama doma. Vše začalo fyzickým útokem na její matku, který se přenesl i na ni samotnou.

„Nejdříve zaútočil na mámu, já jsem se mámy zastala. Jak byl opilý, tak jsem to schytala taky. Nevím, co se stalo, ale od této doby se už ničeho nebál. Nejdřív to byla jedna facka, pak už větší rány,“ vzpomíná na počátky fyzického násilí.

Káťa musela dodržovat přísný denní režim, když přišla jen o pár minut pozdě - přišel fyzický trest. Matka nechtěla o svého muže přijít, před problémem zavírala oči, nevěřila jí a vše dávala za vinu právě Kátě.

„Bála jsem se ho. Vždycky jsem si lehla na zem a stulila se do klubíčka. Pamatuju si, že se mi vysmíval za to, co dělám. Nebál se mě mlátit, když jsem byla na zemi,“ líčí Káťa své vzpomínky z dětství.

Jednou vyrazila s kamarádkou na koupaliště, o svém výletě stihla říct pouze matce. Otčím nic nevěděl, a tak na ni doma čekalo peklo. „Přijela jsem domů, nevěděl, kde jsem byla, takže byl naštvaný. Dostala jsem pěstí do obličeje mezi dveřmi, druhou jsem schytala o futra, když jsem spadla na zem, začal do mě kopat,“ vypráví.

Káťa byla pořád ve střehu. Bála se, co se bude odehrávat při příchodu domů. „Když přišel ožralý z hospody, vytahoval si mě z postele. Musela jsem mu sedět na klíně a poslouchat, jak mě uráží - jsi tlustá, hnusná, nic nedokážeš,“ vzpomíná se slzami v očích.

Když bylo Kátě 11 let, přirozeně u ní nastaly hormonální změny v souvislosti s pubertou. O ty projevil její otčím neobvyklý zájem. Nutil ji se mu ukázat. Vše zdokumentoval i na telefon. V průběhu dospívání si začala Káťa uvědomovat nenormálnost tohoto jednáni a rozhodla se sama zakročit.

„Tenkrát jsem šla na sociálku se dvěma kamarádkami. Sociální pracovnice pochopila, že když nejsem sama, chci na sebe jen upozornit,“ popisuje Káťa svou odstrašující zkušenost.

Káťa celou dobu věřila, že se něco zlepší. Vše trvalo do jejích sedmnácti let, kdy se rozhodla jít ve šlépějích svých sourozenců a z domů utekla. Zážitky z dětství se odrážejí i do Kátiných současných vztahů, ve kterých má problém s důvěrou. Sdílením vlastního příběhu doufá, že dodá sílu dalším obětem domácího násilí.

Celý příběh si poslechněte v audiopřehrávači v úvodu článku.