Právník Naxera za incident u soudu s Peterkovou trest nedostal

Reportér Novinek zachytil Naxeru na chodbě před jednací síní Městského soudu v Praze. Dovnitř se dostala jen část podporovatelů Peterkové, kteří začali narážet na dveře, až je vysadili. Rozčílený dav, v němž stál právě i Naxera, pak křičel „gestapo, gestapo“. Slova mířila na justiční stráž, jež zakázala dalším lidem vstup do jednací síně.

Podnět na ČAK dal ministr spravedlnosti Petr Blažek (ODS) i tajemník Petr Čáp. „Kontrolní rada po pečlivém zhodnocení všech dostupných důkazů podněty odložila jako nedůvodné. Ze získaných veřejně dostupných audiovizuálních záznamů nebylo možné bez důvodných pochybností jednoznačně dovodit, že by advokát skutečně skandoval ‚gestapo gestapo‘,“ stojí v prohlášení.

Podle odborníků nebylo možné ani prokázat, že se Naxera dopustil jiného jednání v rozporu s právními či stavovskými předpisy, které by mohlo být kárným proviněním podle zákona o advokacii. „Důkazní materiály, jež by prokazovaly aktivní účast advokáta na skandování či jiném protiprávním jednání, které on sám popřel, Komora nezískala ani po veřejné výzvě předsedy Roberta Němce na sociální síti X,“ zdůvodnila mluvčí ČAK Iva Chaloupková.