Poradce s ruským přízvukem přiměl muže ze Zlínska k půjčkám, šlo o podvod za 1,3 milionu

„Podle jeho instrukcí si muž nainstaloval do počítače program umožňující vzdálený přístup do počítače a aplikaci whatsapp. Po nějaké době mu poradce zavolal, ať si požádá v bance o půjčku, kterou má předschválenou, aby mohl začít investovat. Muž si podle instrukcí požádal o půjčku 600 tisíc korun a jeho poradce peníze přeposlal ke zhodnocení do jiného státu,“ zmínila Kozumplíková.