Kartářka recidivistka. Z nemocné vytáhla milion, za podobný švindl už seděla

„Žena s ‚léčením‘ chtěla několikrát přestat, obviněná ji však opakovaně přesvědčila o pokračování léčby, která se nesměla přerušit kvůli tomu, že by tím přinesla neštěstí nejen sobě, ale i svým nejbližším. Jelikož léčba nebyla úspěšná, dohodly se na vrácení peněz, k čemuž však do současné doby nedošlo,“ uvedla Kormošová.

Navíc se ukázalo, že případný nepodmíněný trest by byl pro podezřelou návratem do míst, kde to již zná a nemusí sahat příliš hluboko do paměti - soud ji totiž v roce 2017 poslal na tři roky za mříže poté, kdy připravila o 800 tisíc korun tehdy 92letého muže a jeho známou.