Polskému řidiči, který na Uherskohradišťsku usmrtil dva silničáře, navrhl žalobce tři roky vězení

Obhajoba žádá uložení podmíněného trestu na spodní hranici trestní sazby, souhlasí i s případným zákazem řízení. Rozsudek by měl uherskohradišťský okresní soud vynést 9. března.

Zatímco loni při zahájení hlavního líčení obžalovaný Adrian Pawel Wróbel vinu odmítl, v pondělí se přiznal. Vyjádřil lítost a omluvil se pozůstalým. Za usmrcení dvou lidí z nedbalosti mu hrozí rok až šest let vězení.

Dvaačtyřicetiletý Wróbel si stěžoval na zdravotní indispozici bezprostředně před havárií. Tvrdil, že neví, co se s ním v autě stalo.

„Nic jsem neudělal naschvál. Je mi to velice líto, chtěl bych se všem znovu omluvit. Sám to těžko zvládám a nedokážu si představit, jak to zvládají rodiny zemřelých. Kdybych neměl děti, tak bych si asi vzal život,“ řekl Wróbel.