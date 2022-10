Policie dopadla české zločince odsouzené i za vraždu. Skrývali se v Egyptě, jeden tam měl školu potápění

Mluvčí prezidia David Schön uvedl, že kriminalisté trojici deportovali do Prahy v sobotu, osmý den od jejího zadržení v Hurghadě v Egyptě.

Kdy, na jak dlouho a přesně za jaké trestné činy české soudy poslaly trojici do vězení, policie neupřesnila. Mluvčí pouze hovořil o závažné trestné činnosti, kdy nejhorším skutkem byla vražda. Co se týče délky skrývání, policie uvedla, že pobývali v Egyptě několik let.