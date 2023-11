Polák v kradené dodávce smetl na Plzeňsku policejní vůz. Místo trestu půjde do ústavu

Je to přesně rok, co Pawel G. v Plzni ukradl skříňovou dodávku a po honičce s policií smetl jejich služební vozidlo, kterým mu zatarasily cestu, když se po dálničním přivaděči řítil v protisměru více jak stokilometrovou rychlostí. Potrestán ale za to nebude. Podle znalců je 32letý cizinec psychicky nemocný a nebyl tak schopen své jednání v době činu ovládat.

Policejní vůz náraz totálně sešrotoval Na svobodě ale několikanásobný recidivista, který je závislý na drogách a alkoholu, nezůstane. Plzeňský okresní soud ve čtvrtek na návrh státního zástupce uložil Polákovi ochrannou psychiatrickou léčbu ústavní formou. Znalkyně Eva Navrátilová u něho potvrdila diagnózu maniodepresivní psychózy, což v kombinaci s jeho strukturou osobnosti, kdy inklinuje k porušování pravidel, a sklony k nadužívání návykových látek, představuje velké riziko nevyzpytatelného chování. Policisté pronásledovali řidiče v kradené dodávce, služební vozidlo použili jako zátaras Cizinec tehdy ujížděl s dodávkou značky Renault z města na Prahu. Z dálnice D5 sjel na přivaděč směrem na Klatovy. U Vysoké se otočil do protisměru a pokračoval vysokou rychlostí zpět na Plzeň. Policisté mu zablokovali cestu asi po třech kilometrech. Z vozidla stačili utéci a tím si zachránili nejspíš život, protože náraz jejich octavii totálně sešrotoval. Řidič dodávky skončil v nemocnici. Trestní stíhání museli zastavit Policisté jej následně obvinili z přečinů neoprávněného užívaní a poškození cizí věci a dále ze zločinu násilí proti úřední osobě. Hrozilo mu až šest let vězení. Později vyšetřovatelé tretsní stíhání zastavili pro nepříčetnost. „Byla to průšvihová situace. Museli tam stát všichni svatí, že se nikomu nic vážného nestalo," reagovala na nehodu znalkyně. Sám viník před soudem lámanou češtinou prohlásil, že je mu líto co se stalo. „Byl jsem v mánii. Vůbec jsem si neuvědomoval, co se stalo," hájil se. Dále přiznal, že alkohol pije od 14 let a s drogami začal o tři roky později. Z dalších důkazů vyplynulo, že má v trestním rejstříku pět záznamů za násilné a majetkové delikty na území České republiky. Nejvyšší trest,6,5 roku, mu uložil za loupež Krajský soud v Hradci Králové. Podle rozsudku po svém spolubydlícím na ubytovně každý měsíc požadoval peníze. Když je nedostal dobrovolně, tak je z něho vymlátil.