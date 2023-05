Pochybné jmenování soudních znalců zůstane bez potrestání

Vše se mělo odehrávat v období od května 2018 do května následujícího roku. Znalecké razítko v té době získalo téměř sedmdesát uchazečů, kteří proto nesplňovali zákonné podmínky. Podklady pro jejich jmenování zpracovával Řeháček a konečné slovo měl Tripes.

„Nesplnění podmínek pro jmenování znalce vykazuje všechny znaky skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby včetně subjektivní stránky ve formě minimálně nepřímého úmyslu,“ uvedla plzeňská státní zástupkyně Pavlína Kropáčková, která dohlížela na vyšetřování případu. Podle ní musel být Řeháček srozuměn s tím, že nekompetentní osoby, které byly jeho přičiněním zapsány do seznamu znalců, tím získaly neoprávněný prospěch.

Řeháčkův motiv vyšetřovatelé neznají. Neprokázali ale, že by za svá doporučení dostával peníze nebo jinou protislužbu. Na zvýhodněné znalce žádné přímé nebo zprostředkované vazby prý neměl. Výjimkou byl případ, kdy nechal jmenovat znalcem svého syna, který rovněž nesplňoval patřičná kritéria. Sám Řeháček působil rovněž jako znalec.

Detektivové nezjistili ani to, že by neoprávněně jmenovaní znalci podávali nesprávné, vadné nebo tendenční posudky. Ministerstvo spravedlnosti později přispěchalo s nápravou a v rámci přezkumných řízení nezákonně získaná znalecká razítka odebralo v desítkách případů.

Podle něj byl Řeháček jediným, kdo agendu znalců a tlumočníků na soudu obhospodařoval. „Já bych ho nepodezíral z nějakého nekalého úmyslu. Vidím to spíš tak, že se ocitl už na konci svých sil. On sám se mi za to omluvil,“ uzavřel Tripes. Podle detektivů ale Tripes o konkrétních chybách v práci Řeháčka věděl, když na ně byl upozorněn ze strany ministerských úředníků po provedené prověrce v květnu 2018.