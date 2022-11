Podnikatele uchránily od vězení posudky o vážné nemoci, i když cestoval a sportoval. Policie pochybení nenašla

Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala serveru k prověřování posudků řekl, že „nebyly zjištěny takové skutečnosti, které by ve věci dokládaly, že se skutečně jedná o spáchání trestného činu“. Dodal však, že to neznamená, že by při objevení nových skutečností nemohlo trestní řízení pokračovat.