Expolicista zavraždil sousedku a znásilnil vlastní matku. Dostal 28 let

„Pokud se týká jednání a pachatelství obžalovaného, to bylo prokázáno,“ uvedl předseda senátu Lukáš Slavík. Spornou otázkou ale zůstávalo to, zda se toho dopustil při smyslech, nebo pod vlivem drog. Podle původního znaleckého posudku vypracovaným psychiatrickou léčebnou v Bohnicích byl obžalovaný ve stavu toxické psychózy. To ale následně rozporoval posudek sexuologa Jaromír Zvěřiny a psychiatra Petra Weisse. Soud tak nechal Ústřední vojenskou nemocnicí vypracovat revizní posudek.

„Revizní posudek nás přesvědčil do takové míry, v tom smyslu, že neexistují žádné důkazy z odborného hlediska, které by nasvědčovaly tomu, že by obžalovaný jednal ve stavu akutní intoxikace, natož toxické psychózy, která by významně ovlivnila chování pana obžalovaného,“ konstatoval soudce.

Vražda, znásilnění vlastní matky. Bývalý policista u soudu všechno odmítl Krimi

Soud je souhrnný, i za trestné činy, za které si muž odpykával sedmiletý trest.

„Jsou naplněny podmínky pro ukládání výjimečného trestu. Je na první pohled možná z laického pohledu někoho odsoudit a říci – Ať shnije. Ale minimálně z nějakého komparačního pohledu specifických okolností, které jsou dané, musíme nějakým způsobem podrobit zkoumání každou okolnost, která může být nějakým způsobem rozhodná pro stanovení výměry trestu. Nemůžeme si říct - „dvacet let, třicet, padesát let, to je jedno“,“ podotkl ke stanovení výše trestu Slavík.

„Museli jsme určitým způsobem přihlédnout k přítomnosti sexuální poruchy pana obžalovaného, která byla do značné míry motivací jednání pana obžalovaného, byť ho mohl do jisté míry ovlivnit svým přístupem k drogám,“ dodal.

Muž podle verdiktu vraždil na jaře 2019 v činžáku v pražských Modřanech, aby ukojil své sexuální násilné představy. Sousedku napadl noži, šroubovákem či patrně nohou od stolu. Po vraždě obžalovaný v bytě založil požár, aby zakryl stopy. Kvůli tomu hasiči museli evakuovat 81 lidí, a expolicistu soud tak potrestal i za obecné ohrožení.

Soud už v tomto případě rozhodoval podruhé, loni v dubnu muže poslal na 13 let a 4 měsíce do vězení. Odvolací soud ve čtyřech bodech obžaloby rozsudek potvrdil a odsoudil muže na 7 let za mříže. V ostatních třech bodech obžaloby, včetně vraždy, výroky kvůli ne příliš přesvědčivému znaleckému posudku zrušil a vrátil je k dalšímu projednání.

Městský soud proto nechal vypracovat revizní znalecký posudek, podle kterého je obžalovaný sadomasochista a nejde prokázat, že v době vraždy trpěl toxickou psychózou, která podle předchozího posudku z bohnické psychiatrické léčebny měla obžalovaném vymazala jak ovládací, tak i rozpoznávací schopnosti.

Podle revizního posudku ale muž příčetný byl, před i po napadení sousedky se choval naprosto racionálně – vytvářel si alibi, vědomě založil požár, aby zahladil stopy, vyhledával si na internetu informace o daktyloskopii a požárech a mj. psal SMS zprávy, kde se k vraždě doznával.

Bývalý policista dostal za znásilnění vlastní matky sedm let. Za vraždu mu hrozí až 30 Krimi

Trestné činnosti se muž dopouštěl mezi roky 2015 a 2019. Kromě vraždy sousedky a znásilnění vlastní matky šlo také o další znásilnění, loupež, pokus o těžké ublížení na zdraví, vydírání nebo nebezpečné vyhrožování.

Obžalovaný od počátku hlavního líčení jakoukoliv vinu odmítá s tím, že poměrně zhusta užíval pervitin. Stěžoval si i na údajnou neobjektivitu ze strany vyšetřovatelů, kteří podle něj ovlivňovali svědci.

Textové zprávy, ve kterých se například svému bývalému kolegovi od policie k vraždě přiznal, označil za „fikci a snůšku nesmyslů“. Podle něj to byl projev intoxikace pervitinem a nebyly myšleny vůbec vážně.