Oprava koupelny se zvrtla v opileckou rvačku. Za smrt kamaráda hrozí muži 16 let vězení

K tragické události došlo loni ve druhé půli června v jednom bytě v Broumově. Jednačtyřicetiletý Wojciech Wolanin přišel na návštěvu ke svému o dvanáct let staršímu kamarádovi a jeho přítelkyni, aby jim pomohl s rekonstrukcí koupelny. Kromě betonování podlahy se ale začali posilovat tvrdým alkoholem, až to skončilo hádkou.

Starší z dvojice mužů měl nejdřív slovně napadnout svou přítelkyni, které se obžalovaný zastal, načež kamaráda udeřil pěstí do obličeje a srazil ho na zem. Napadený se při pádu ještě udeřil hlavou o zeď.

„Obžalovaný pak poškozeného hrubě vytlačil do obývacího pokoje a opět ho napadl pěstí. Nejméně ve třech případech přímo do obličeje. Pak zraněného nechal v obýváku a odešel z bytu. Následující den, kdy se do bytu vrátil pro své nářadí, měl v přítomnosti partnerky poškozeného muže nalézt ležícího bez známek života v kuchyni,“ uvedla již dříve policie a stejným způsobem čin popisuje i obžaloba.