Opilec s dětmi v autě ujížděl strážníkům ve Znojmě, dostal pět let

V krvi 2,5 promile, v autě dvě děti. A k tomu divoká jízda ulicemi Znojma s hlídkami městské policie v patách. Přesně to provedl Miroslav Kopačka, který při své šílené jízdě způsobil několik menších dopravních nehod, a nakonec zastavil až nárazem do vozu strážníků. Za obecné ohrožení a další trestné činy si musí podle brněnského soudu odpykat pět let ve vězení a osm let nesmí za volant.

Opilec ujížděl strážníkůmVideo: Novinky, policie Znojmo, Novinky