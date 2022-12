Měl jsem to pod kontrolou, hájil se pirát silnic. Dostal pět let

Krajský soud v Brně ve středu 32letého Patrika Kováče poslal na pět let do vězení za obecné ohrožení, násilí proti úřední osobě a maření úředního rozhodnutí.

Muž, který nikdy neměl řidičák, přesto má v evidenční kartě už celou řádku záznamů právě za řízení bez řidičského průkazu, případně za to, že sedl za volant pod vlivem alkoholu či drog, jel ve svém autě letos na konci června po dálnici D1 u Brna. Když jej chtěla zkontrolovat policejní hlídka, místo zastavení se rozhodl šlápnout na plyn.

„Neuposlechl pokyn k zastavení a zvyšoval rychlost až na 200 kilometrů v hodině, pak sjel z dálnice po ulici Ostravská a mířil do centra Brna, kde jel rychlostí až 120 kilometrů v hodině. Ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu, křižovatky projížděl na červenou, jel v protisměru a jeho jízdu ukončil až náraz do policejního vozidla na křižovatce ulic Dornych, Koliště a Křenová,“ stálo v obžalobě.

„Obecné ohrožení nebylo prokázáno. Nebyl stanoven konkrétní okruh ohrožených osob, nebyla tam žádná živelnost, klient to měl pod kontrolou. Nesouhlasíme ani s násilím vůči úřední osobě, není žádný důkaz na to, že najížděl do policistů,“ argumentovala mužova advokátka s vědomím, že celá zběsilá jízda byla zaznamenána na kamerách. „Mrzí mě to,“ jen zahučel Kováč.