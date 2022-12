Obvinila manžela ze zneužívání. Spor trvá pět let

Proti tomu se odvolala žena i státní zástupkyně. Odvolací krajský soud pak přitvrdil a ženu poslal na 3,5 roku do vězení, neboť kromě křivého obvinění se měla na svých dětech dopustit i týrání. To se psal říjen 2020.

„Soud nemá žádnou moc, aby ji nutil přijít s dětmi ke znalkyni. Znalecký posudek by totiž mohl být důkazem, který by mohl být v její neprospěch,“ pokrčil v pondělí rameny soudce, když poukázal na základní právní princip zákazu sebeobviňování, podle něhož nesmí být nikdo nucen k tomu, aby proti sobě poskytoval důkazy.

Aby toho nebylo málo, v mezidobí umřela přísedící. Změna ve složení trestního senátu pak dává obžalované právo na to, aby požadovala projednání úplně od začátku, jako by se předchozí jednání vůbec neuskutečnila. A ženin advokát u soudu naznačil, že přesně to by mohla jeho klientka chtít, a požádal o deset dní na rozmyšlenou. Jednání tak muselo být odročeno a možný konec procesu se tak znovu oddálil.