Nesvéprávného syna obrala o statisíce 82letá matka. Dostala podmínku

Sama důchodkyně před soudem pouze uvedla, že dělala jen to, co si syn přál.

„Chtěl, abych si od něj brala peníze. Nerozumím tomu, že mám být trestaná za to, co chtěl, abych dělala. Asi to budu těžko vysvětlovat, a proto nebudu vypovídat,“ uvedla obžalovaná žena. Její obhájce Ivo Žižkovský doplnil, že si nejspíš vůbec neuvědomovala, že páchá trestnou činnost.

Upozornil také na to, že obžalovaná se už v průběhu roku 2017 hlásila k tomu, že užívá synovy peníze a současně se za to omlouvala. „Z toho jasně plyne, že věděla o tom, že činí něco, co není dobře, co je v rozporu se zákonem,“ dodal soudce.