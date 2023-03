Násilnického otce v Brně umlátil holýma rukama, dostal 8,5 roku

V osudný den loni v zimě se dvojice pohádala. Mladý muž přiznal, že v hádce otci vyčetl, že jeho výchova nestála za nic. Co přesně následovalo potom, je zahaleno tajemstvím, jisté ale je, že po pár minutách brutálního útoku ležel otec na zemi s tak rozmláceným obličejem, že neměl šanci na přežití.

„Obžalovaný jej udeřil přibližně desetkrát do obličeje a hlavy pěstí, přičemž byl srozuměn s tím, že údery vedené velkou intenzitou mohou způsobit vážná zranění. Poškozený utrpěl mnohočetné zlomeniny v obličeji, krvácení do mozku a otok mozku,“ popsala státní zástupkyně Zuzana Zámoravcová.

Mladík se hájil, že se jen bránil otcově agresivnímu výpadu. „Chytil mě pod krkem a začal mě škrtit. Já jsem se po něm oháněl dozadu rukou. Dal jsem mu asi deset ran do obličeje. Pustil mě a já viděl, že má v obličeji krev,“ nabídl svou verzi.

Hned po činu utíkal do blízké nemocnice, aby zavolal pomoc. Slyšený soudní znalec popsal, že útok na obličej byl veden velkou silou. „Kdyby mi někdo řekl, že tomu člověku útočník dupal na obličej, tak bych to uznal jako možné,“ řekl znalec.

„Klient v životě na otce nevztáhl ruku, nikdy ho nenapadl, naopak agresorem byl vždy otec,“ hájil obžalovaného jeho advokát. „Je mi to hrozně líto, přeci jen to byl můj táta,“ povzdechl si mladík.

Senát v čele s Michalem Zámečníkem nakonec sáhl k trestu 8,5 roku vězení, přitom za ublížení na zdraví mladému muži hrozilo až 16 let.

„Nemohlo jít o nutnou obranu, byl to brutální útok. Je zřejmé, že poranění obličeje bylo devastující, ukazují to fotky před naložením poškozeného do sanitky. Na druhou stranu jsme přihlédli i k tomu, jak se otec k synovi choval,“ vysvětlil trest Zámečník.